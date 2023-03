USA poissmees käis meie nõialt armunõu küsimas. Koostöö hind Eestile: 50 000 eurot

Mullu oktoobris filmiti Eestis hitt-sarja „Poissmees“ üht osa. See on üks maailma tuntumaid kohtingusarjade formaate, Eestiski võeti üles sama formaadi kohalik versioon „Vallaline kaunitar“, kus peaosas oli Birgitte Susanne Hunt. See on tõeline meediaimpeerium.