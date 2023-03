Holger Loodus: usun, et kõrvad on uued silmad

Plaadimasinast voogab panoraamne norra muusik Deathprod, kes krutib plaadil „Morals and Dogma“ tüüneid põhjamaiseid helisid. Muusika on Looduse jaoks oluline: ta on ju vana indie-mees, üks ansamblite Dallas ja hiljem Mirabilia eestvedajatest. Ja eks ole tema kunstki omamoodi indie, veidi teise nurga alt tehtud ja läbinisti eksperimentaalne. Lisaks kunstnikutööle on Loodus juba mitu aastat ametis EKA maaliosakonna lektorina.