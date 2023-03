„Ei jaksa enam ellujäämise kunstiga tegeleda!“ Ajalooline päev: kultuuriinimesed piketeerisid Toompeal

Täna on koalitsioonikõnelustel teemaks kultuur ning sel puhul kogunesid kultuurivaldkonna töötajad ja kunstnikud Stenbocki maja ette. Kell 13 alanud ja kolmveerand tundi väldanud rahumeelse meeleavalduse eesmärk oli meenutada erakondadele nende valimislubadusi, et need jõuaksid ka koalitsioonileppesse.