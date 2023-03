Rummu karjääris näeme, raisk! Metsatöll alustab suve ainulaadse kontserdiga

Ansambli laulja ja kitarrist Markus Teeäär kommenteerib: „Metsatöllu parim energia tuleb alati välja looduskaunis kohas välikontsertidel. Rummus on käinud lugematu hulk ansambleid Eestist ja välismaalt videoid filmimas ja promopilte tegemas, kuid Metsatöll sinna veel jõudnud pole – nüüd on see aeg käes. Suve hakul tuleme välja seal suure kontserdiga, mis on Metsatöllu ajaloos kindlasti üks erilisemaid. Pilet tasub haarata kohe – kohtume juunis!“