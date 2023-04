Keskealine valge mees Erkki Luuk: olen süüdi selles, et mul peaks olema palju võimu, teiseks selles, et mul seda pole

Milles? Kui hakata uurima, milles see süü seisneb, siis oma kõikehõlmavuse tõttu (laieneb see ju kõigile valgetele keskealistele meestele – edaspidi kvm) on sellele ainult kaks seletust: 1. selles, et ma vananen, 2. selles, et ma olen olemas.

Pole just raske märgata, et need kaks punkti puudutavad kõike olevat, s.t ei seleta seda, miks just kvm (ja mitte nt noor must naine, kes samuti vananeb ja olemas on) selles süüdi on. Tegelik seletus jääb pigem kuhugi sinnakanti, et 3. kvm-e on liiga palju, 4. kvm-idel on liiga palju võimu. 3., ehkki näiteks Euroopas õige, on globaalses mastaabis vale, s.t justkui jälle libapõhjus. Mistõttu jääbki ainult 4.