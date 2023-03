NÄDALA RAAMAT | Skandaalse kirjaniku esimene romaan pärast perega tüli tekitanud „Minu võitluse“ seeriat

Ma ei tea, kuidas teil, aga mul on tihti tunne, et ei julge õnnelik olla, isegi kui kõik on justkui hästi. Sest tundub, et see õnnis viiv on üürike, kohe läheb jamaks. Ja siis olen ju lolli rolli jäänud oma õnnega. See tunne on abstraktne, ei ütle, kas läheb isiklikuks jamaks, globaalseks või mõlemaks. See on mingi f**king ärevus kuskil kuklanärvides.