„See supp tundub nii heldnalik jama!“ Politsei vastuoluline kaanepoiss Eerik Heldna jälle skandaalis

15 aastat tagasi ristis Eesti Ekspressi persoonilugu Eerik Heldna politsei uueks kaanepoisiks. Kõigest 30aastasena oli ta saanud keskkriminaalpolitsei pealikuks. Samas loos ütles Heldna, et on eelkäijaga selles ametis Elmar Vaheriga nii hea sõber, et läheks temaga julgelt koos luurele. Mõlemad mehed said eelmisel teisipäeval kahtlustuse kelmuses.