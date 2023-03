Kümnest pangast koosnev sündikaat laenas Eesti Energiale 600 miljonit eurot, et too saaks välja lunastada sügisel aeguvad võlakirjad. Nonde intressimäär on 2,4 protsenti. Londoni kaudu hangitud uue laenu intressimäära hoiab siinkandi suurim riigifirma aga kiivalt enda teada. See on kõike muud kui väike.