Tütre suitsiidile kaotanud ema: päris lõpuni suudab kõike mõista vaid inimene, kes ise on sama kogenud

On sügavalt inimlik, et kildudeks purunenuna otsib inimene tuge ja vastuseid oma küsimustele kõikjalt. Sealjuures ei küsi ta, milline paber on abistajal taskus. Või kas ta ka päriselt Jumalaga kohtub. Määravaks saabki kontakt aitajaga ja tunne, mida aitamine abiotsijas tekitab.