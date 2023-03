Ka rindel on oma reeglid. Kuidas Harri_EST rahvusvahelise heategevusskandaali keskmesse sattus

Möödunud kolmapäeval ilmus Ekspressis Ukraina suurabistaja Harri_Est'i ehk Harri Põllu minevikust rääkiv lugu. See lõppes tõdemusega, et kuigi minevikus on Põllu teinud ka nii mõndagi ebamoraalset, ei tasuks lasta sel varjutada tema viimase aja tegusid Ukraina abistamiseks.