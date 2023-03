Kolme pere lood. „Tallinnas poleks keegi nõus last 25 kilomeetri kaugusele kooli saatma. Meie peame olema“

16 aastat tagasi uuris Tõnu silmaarsti ukse taga, kas Aune on vaba ja vallaline. Nüüd on neil lapsed Adeele-Loviisa (10) ja Getter. Nad elasid pikalt Tartus, kuid otsustasid möödunud sügisel Virtsu tulla. Karukopli talus elab ka Aune ema. Pere ise elab 1935. aastal ehitatud põhihoones. Majas veel vett sees ei ole. Nõudepesu käib range graafiku alusel kahes kausis. Õhtul lapsed „teevad trenni“ – toovad teisest majast, kus vesi on sees, ämbritega vett tuppa. Aga lastele hirmsasti meeldib.

Neid kolme perekonda ühendab see, et kõikide nende lapsed käivad Virtsu koolis. Lääneranna valla reedese otsuse järgi aga võetakse see võimalus neilt ära. Mida on kogukonnal plaanis selle vastu ette võtta, mida arvavad lapsed ise elust maal ja õppimisest väikekoolis ning millised näevad välja ühed tõelised maamajad, loe juba artiklist edasi!