Anna Hintsi emotsionaalne ja võimas „Savvusanna sõsarad“ troonib kriitikute tabeli tipus ning on vaadatavuselt teisel kohal, mis on dokfilmi kohta suurepärane. On väga haruldane, et mitu kriitikut samale filmile suisa maksimumpunkte jagavad. Aga nüüd see juhtus!