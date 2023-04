Kaitseuuringute Keskus: Eesti ühe edukaima firma müümine hiinlastele ohustab Euroopa lennundussektorit

Rahvusvaheline Kaitseinvesteeringute Keskus avaldas hiljuti analüüsi, et suurostu teinud Hiina firmal Hangxin (samuti lennukite hooldaja) on lähedased seosed sealse militaar-tsiviilkoostöö süsteemiga ning ettevõte osaleb Hiina valitsuse teadusprojektides, mille eesmärk on erasektoris arendatud innovatsiooni ära kasutades suurendada Hiina sõjalist võimekust.