Kadri Paas: ähvardav veealune sõda. Kuidas kaitsta end Kremli kaablikrattide eest?

„Edukas rünnak Ühendkuningriigi merealuste kaablite vastu oleks meie julgeolekule eksistentsiaalne oht. Ometi on nende kaablite täpne asukoht avalikult kättesaadav,“ nentis tulevane briti valitsusjuht Policy Exchange’i raportis. Pärast Nord Streami plahvatusi teatasid britid, et ehitavad kaks laeva, mis on varustatud merekaablite kaitsmise seadmetega.