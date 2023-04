Fotograaf Virge Vierteki jaoks on koroona ja sõda õnnetunde kustutanud

Mis elu sa elad kah?

Millise uue sõna sa viimati õppisid?

Milline on kõige halvem nõuanne, mille oled saanud? Kellelt?

Kelle toa seinal sooviksid sa veeta päeva kärbsena?

Oh, neid seinu on mitmeid olnud, kus varem oleks huvitav passida olnud, aga hetkel mul puudub huvi teiste eraelu vastu.

Mis on olnud su elus kõige õigem otsus?

Kõige suuremat naudingut pakkuv pahe?

Laisklemine. Ma ei tea, kui suur pahe see just on, aga ma võin tõesti päris pikalt lihtsalt oleskleda, taevast passida ja mõtteid mõlgutada.