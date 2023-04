PLAADIARVUSTUS | Kiitkem rokkmuusika lahket ja amorfset, aga inimlikku isandat

Eelnevatest albumitest on välja joonistunud selge trajektoor gootilise popjumala staatuse poole, mis algas 2018. aastal eksperimentaalse popi meistriteosega „Safe in the Hands of Love“. Sellele järgnes koroonapandeemia keskmes ilmunud funk-soul-eepos „Heaven to a Tortured Mind“, ent nüüd teeb ta järjekordse raju vasakpöörde ja toob kuulajale siin hoopis 12 silmatorkavat postpungist läbi immutatud diskohitti.