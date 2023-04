Kes vähegi Narvas käinud, teab, et see jääb kripeldama

Kevad on käes. Mida aga pole, on lootus, et tulevased põlved ei saaks kirjutada teost „Mariupol – linn, mille me kaotasime“. Just nii tõmmatakse kaasajaga paralleele Julia Augi Narva-teemalise lavastuse lõpuosas. Lavastaja silmis teadmisega, et selle loo kirjutamisega on juba alustatud ja peatükke aina lisandub.