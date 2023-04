„Tundub, et elu läheb veel raskemaks“ Euribori tõus jätab lapsed ilma taskurahast ja lemmikjäätisest

Ilona elab koos viieaastase tütrega. Tal on veel teinegi laps, kes elab oma isaga. Ilona on loobunud treeningsaalides käimisest, sest õues saab tasuta sporti teha. „Igalt asjalt tuleb kokku hoida, aga lastele ma huviringe keelama ei hakka. Nemad pole süüdi. Kindlasti ei külasta me aga lastega enam spaasid. Kinos käime harvem. Teeme rohkem asju looduses,“ räägib ema.