Kõik algab Eesti turu väiksusest: siin on täpselt 1,5 tõsiseltvõetavat edasimüüjat (Kaubamaja pluss üks disainipood), seega toimub kogu meie moe-elu B2C (business to client) mudelil. Erinevalt maailma suurtest moenädalatest, mis baseeruvad B2B (business to business).