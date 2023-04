Venemaa punkbänd Pornofilmy: kodusõja võimalus on reaalne

PORNOFILMY: „Oleme valinud headuse poole – võime kaotada võimaluse esineda, raha teenida, kaotada osa publikust ja sattuda reeturite nimekirja. Kuid see on südametunnistuse viis.“

Sarnaselt ühele teatud maestronenile on ka mul Venemaa muusikamaastikul omajagu sõpru ja tuttavaid, kellest ma pole nõus loobuma. Nad on head ja ausad vene inimesed, kes saavad suurepäraselt aru, mis riigis ja millise režiimi ikke all nad elavad ja miks pole selle riigi käitumine ei sise- ega välispoliitiliselt okei.