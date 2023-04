Armukolmnurk, suurärimees ja 90 aastat vana mõistatus. Leidsime dokumendid, mis aitavad lahendada aastaid kestnud vaidluse

Kohtunikul tuleb otsustada, kellele kuuluvad praegu Eesti kunstimuuseumis asuvad hinnalised taiesed. Kõne all on kokku paarkümmend maali, joonistust ja kuju, millest enamikul on jäädvustatud Pätsi-aegse Puhkide ärisuguvõsa mehed ja naised.

Hagejaid esindav advokaat Katrin Orav toetub kahele napile dokumendile. Need on 17. märtsil 1945 koostatud aktid. Ühega võttis kunstimuuseum Tallinna linnalt vastu „J. Puhki korteris Nõmmel Õie 17-1“ ja teisega „J. Puhki korteris Nõmmel Õie 17-2“ asunud kunstiteosed. Orava teada on need ainsad dokumendid, mis teoste päritolu kohta olemas. Seda on advokaadile rääkinud tema kliendid.