Toiduterapeut: kooselu armastuse ja toitumine söömise asemel. Millal see juhtus?

Mõni aeg tagasi kutsuti mind vestlusõhtule – teemaks toitumine ja vaimne tervis. Mhm, nojaa, täitsa minu teema ju, muidugi ma tulen. Iseenda toiduga turgutamine, söömise normaliseerimine, tähelepanelik suhtumine toorainesse, algainetega žongleerimine, (koos) söömise rõõm. Selle kõigega on elu mind juhatanud tegelema, justkui iseenesest. Äkki see ongi minu eluülesanne täna: inspireerida, rahustada, teeots kätte näidata ja eeskuju anda? Tuleb siis minna.

Mida rohkem ma aga sel teemal mõtteid mõlgutasin ja mida lähemale too vestlusõhtu jõudis, seda enam takerdusin ma sõnasse „toitumine“. Huvitav. Kuidas see juhtus, millal? Et toidu nautimisest koos lähedastega sai järsku toitumine. Veider sõna. Nagu kooselu lihtsalt sellepärast, et inimene ju peab kellegagi koos elama. Kooselu armastuse asemel.

Nagu tankimine

Toitumine – see kõlab nagu tankimine, et eksisteerida, edasi tiksuda, raamidesse mahtuda. Saada energiat, aga milleks siis? Et olla edukam ja ilusam, rikkam ja ambitsioonikam. Millal see juhtus? Et me enam ei võta aega? Et ise valmistatud õhtusöök on midagi, mis juhtub jõulupühadel. Muul ajal toitume nagu kosmonaudid. Kindel hulk kaloreid, rasva, vitamiine, proteiine. Kütame karbist kiirelt arvuti taga midagi endale sisse. Vabandust, ma tegelikult ei taha olla küüniline.

Toitume nagu kosmonaudid. Kindel hulk kaloreid, rasva, vitamiine, proteiine.

Meenus ka aastatetagune lugu, kus tegelesime ühe raamatuga, mis mõeldud koolikokkadele. Koostöös toitumisteadlastega – just nendega, kes kontrollivad, et laste toit haridusasutustes oleks ikka täisväärtuslik ja tasakaalus. Retseptid olid juba koos, pildid tehtud, kui hakkas pihta üks pingpongitamine.

Või on või

Võtku me või ja vahukoor retseptidest välja! Eemaldagem kahjulik element, need on liiga rasvased ega sobi laste toiduratsiooni. Asendagem see näiteks maitsestamata jogurtiga. Bööööö, asendage ise. Või on või, seda teab iga inimene, kes kunagi pliidi ääres seisnud.