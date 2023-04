PLAADIARVUSTUS | HAMBAD võiks näidata rohkem hambaid

See on muusika, mida tuleks pigem elada ja tunnetada kui mõistusega kuulata. Sander Kadajase alias HAMBAD paneb salabaari keldripeol kõigepealt rusikaga sirge kuhugi maksa alla ja seejärel ulatab viltuse muigega toobi õlut. „Ära mine ära, tants läbi öö, see on sinu töö,“ nagu öeldakse ühtlasi Genialistide ja… miks on nii, et poole andergraundse süntpungiplaadi arvustamise ajast ma guugeldan, mis süldiartist laulis seda idiootset „Mulle meeldib tantsida, sulle meeldib tantsida“ laulu, mida ka HAMBAD pakuvad loos „Anna mulle end“?