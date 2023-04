Milliseid kahjusid katab kaskokindlustus ja milliseid liikluskindlustus?

Kuid liiklus- ja kaskokindlustus ei ole vastandid, vaid pigem kahest osast koosnev tervik, mida võiks koos sõlmida. Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik ning iga autoomanik peab selle sõlmima. Kaskokindlustus on vabatahtlik, kuid see annab lisakaitse autoomanikule ning võib olla eriti kasulik uue või kallima auto puhul.