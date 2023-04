Tänaseks on ametisse saanud uus riigikogu ning väikese viivituse järel on Kaja Kallas saanud parlamendilt ka volitused valitsus moodustada. Ühiskonnas keevad kõrgel temperatuuril endiselt uue valitsuse plaanitavad maksumuudatused ning küsimus, kas neile oleks pidanud eelnema debatt või mitte. End põhiseadusega välja keerutada üritanud Reformierakond on nüüd tõdenud üsna otse, et enne valimisi maksutõusudest rääkimine oleks olnud lihtsalt ebapopulaarne. Ideaalne kont opositsiooni hambu, kes valetamise retoorikaga ka oodatult kokku ei hoia.