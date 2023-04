Hullem kui mõrvamine. Eesti naiskodukaitse juhid kaotasid isamaalisuse tõttu elu, nende mantlid anti riigi tuludesse

Tõnismägi töötas prokuratuuri süsteemis üle 40 aasta. Alustas Tartus uurijana, lõpetas Tallinnas riigiprokurörina. Just oma töölaualt ja kohtusaalist said alguse algul krimilood ajalehtedele ja ajakirjadele.

Sel päeval mahalastute (72 vangi) nimekirjast leiab ka mantliomanikud (loetelu ainsad naised), meie EV Naiskodukaitse (NKK) 4 juhtivat tegelast – Amanda Kannes Tallinnast, Mare Suik Keilast, Maria Tõrvand Abjast, Linda Ude Keilast. Surma mõistetud, mille eest? Isamaa-armastuse eest! Kas tõesti tapetu mantel on punavõimule olulisem ja kallim, kui inimelu? See ei olnud enam lihtsalt mõrv „kodanlaste“ suhtes, see oli topeltmõrv, siin tapeti juba naisi, pere-emasid, elukestvuse kandjaid! Lähim analoog ajaloost – tsaariperekonna mahatapmine, kaugem – Pariisi Kommuun ja kuninganna giljotiini alla tirimine. Ikka proletariaadi nimel, parema tuleviku hüvanguks, mis jäigi nägemata, ka tapjatele endile.