„Tahan ka Andrei Zevakini soengut!“ Juba 5-aastased poisid nõuavad juuksurilt keemilisi lokke

Kui viimasel ajal tundub, et üllatavalt paljudele (noor)meestele on loodus kinkinud kaunid lokid, siis tegelikult vohmivaid neid teha juuksurid. Selles on suuresti süüdi Andrei Zevakin ja Jaagup Tuisk – neil mõlemal on keemilised lokid ning oma iidolite eeskujul poisid neid endale teha lasevadki.