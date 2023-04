Antennidega püütud signaalid jooksevad esmalt katuse alla, et kaablites ei tekiks kadu. Seal on valvekaamerate pilgu all „tehnokeskus“, näiteks laevandus- ja lennuinfo kogumise ning edastamise seadmed. Neid süsteeme hoiavad koos mitu miniarvutit, millest igaüks maksab 600–900 eurot.