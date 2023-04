John Malkovich Tallinnas: kui teiste arvamus talle korda läheks, poleks temast kunagi saanud maailmakuulsat näitlejat

Peaaegu 50 aastat tagasi asutas John Malkovich koos teiste noorte näitlejatega Chicagos Steppenwolfi teatrikompanii. Oma nime sai see Hermann Hesse samanimelise romaani järgi, mis oli Ameerikas noorte seas väga populaarne. Pool sajandit hiljem saabus Malkovich Eestisse, maale, kus on Steppenwolfi juured – Eesti on Hesse isa ja vanaisa sünnimaa.