PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Krista Lensin Kroonikast: mu isiksus ja töö läksid vastuollu, enam ma ajakirja põhilugeja ei ole

„Ma kartsin inimesi, kuigi olin terve elu olnud inimeste inimene. Lõpuks keeldusin absoluutselt kõigest!“ Ta luiskas päevast päeva tuttavatele, et tal pole aega nendega kohtuda, kuigi tegelikult lamas voodis ega teinud mitte midagi.

Nüüd meeldib Kristale, et noored julgevad olla nemad ise ja seltskonnaajakirjanduse „paugutamine“ neile korda ei lähe. „Armastan noori tuhandeid kordi rohkem kui omavanuseid pässe. Kui sa oled kihvt inimene, siis noortel ei ole vahet, kas sa oled alasti või riides, gei või drag.“

Kui su laps paugutab uksi ja saadab su pikalt, on kõik okei. Vaikus on palju ohtlikum.

Lensin möönab, et Kroonika aegadel kandis ta ka avalikkuse ees maske. Glamuuri ja naeratamise kõrval diagnoositi ta tütrel kliiniline depressioon ning selgus, et ta on introvert. Krista sai šoki, sest oli oma alati rõõmsameelset tütart terve elu avalikkuse ette kaasa tassinud.