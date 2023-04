Trad.Attack!: „Lõunanaabrid ajavad kahe kontserdiga varanduse kokku. Kus meie miljonid on?“

Trad.Attackil! täitub järgmisel talvel kümme tegutsemisaastat. Nende jooksul on bändi saatnud Eesti kohta harukordne edu. Kui kunagi oli pärimusmuusika pigem nišihobi, mille õisi võis loendada suviti Viljandi folgil, siis Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna ja Tõnu Tubli täidavad tänaseks kontserdisaale üle Eesti. Kui kaugele on jõutud, näitasid mullu Tartu laululava ette kogunenud enam kui viis tuhat kuulajat.