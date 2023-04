Reformierakonna lootus piirduda kooseluseadusega kustus võimukõnelustel kiiresti

Eesti 200, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Reformierakonna koalitsioonikõneluste alates on oravad arvestanud, et nende kahe partneriga saab ära lahendada ammuse jama, kus kooseluseadus on vastu võetud, rakendusakte aga pole. Valimisprogrammidest oli teada, et mõlemad erakonnad oleks valmis ka rohkemaks – abieluvõrdsuse seadustamiseks. See tähendaks, et seadus lubaks abielluda ka meestel omavahel ja naistel omavahel.