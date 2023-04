Olla suurejooneline ja ülemõõduline on rokkmuusika üks vaieldamatult toimivaid impulsse ja kõige halvem asi, mis mul Metallica praeguse seisu kohta öelda on, on see, et nende koht globaalses muusikalises hierarhias on nii kindel, et mingit enese taasloomist või taaskäivitumist ei ole ette näha.