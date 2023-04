Meelis Oidsalu arvustab: Juhan Ulfsaki armas erootiline juubelihäppening

Äsja 50. sünnipäeva tähistanud Juhan Ulfsak on tema senise lavastajatee mahtu arvestades siiski veel suhteliselt noor teatrilavastaja. Tänaseks on ta Eestis välja toonud kaheksa lavastust, neist kaks Draamateatri suures saalis (lisaks „Teoreemile“ ka Michel Houllebeqi romaani „Kaart ja territoorium“ instseneering 2015. aastal). Ulfsakit on köitnud tumemeelsed autorid (Lars von Trier, Sarah Kane), algautorilt on Ulfsak võtnud impulsi, n-ö juuretise, pätsi selle ümber sõtkub ise ja tulemus on tavaliselt olnud märksa vähem pessimistlik kui tema iidolid.