Aastaid jutlustasid poliitikud, et Eesti riigi rahandus on korras. Nüüd aga lubab valitsus kärpida kulusid ja tõsta makse. Mis juhtus?

„Isegi mu lapsed ütlesid ammu, et rahandusminister on järgmise valitsuse Tanel Kiik. Et tal ei ole mitte ühtegi head sõnumit,“ muigab Annely Akkermann, kes töötas eelmises valitsuses rahandusministrina.