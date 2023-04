ARVUSTUS | Sari, mille vaatamismaratoni ajal tõmbab käsi rusikasse. Netflixi „Beef“ tekitab judinaid

Sarja Koreas sündinud looja Lee Sung Jin on leidnud oma seriaalile tabava pealkirja, mida on eesti keelde raske ümber panna ilma lisakihte kaotamata. Sõna „beef“ tähendab nii liha kui ka vaenu. Esmalt kirjeldab see seriaali katalüsaatoriks olevat intsidenti, kus kaks autojuhti otsustavad liikluses oma frustratsiooni plahvatuslikult välja elada.