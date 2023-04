Jaapani impromuusik: „Kui miski sinus ütleb, et see nüüd ongi „täiuslikkus“, siis see on kahtlane“

Kas sulle meenub, millal sa esimest korda kasutasid plaadimängijat muusikainstrumendina? Milliseid mõtteid, ideid ja emotsioone see instrument sinus tekitab?

Sa oled kunagi öelnud, et naudid kontolli kaotamist, juhusega kaasa minemist ja/või ebatäiuslikkust. On sul mingi oma praktika või meetod, kuidas sa live-esinemistel „juhusest“ kinni haaramiseks või „ebatäiuslikkuseks“ valmistud?

Kõige olulisem küsimus on: miks inimesed peavad midagi „ebatäiuslikuks“? Kui miski sinus ütleb, et see nüüd ongi „täiuslikkus“, siis see on kahtlane. Mulle tundub, et tervislikum on mõelda kestvast ebatäiuslikkusest.

Mis on sinu jaoks tänapäevases improvisatsioonis huvitavat? Milliste ideedega ja kellega koos sa tahaksid edasi liikuda?

Viimased 18 aastat on minu jaoks kõige inspireerivam olnud Otoasobi projekt. See improvisatsiooniprojekt sai alguse Kobe magistrantidest, kes töötasid puuetega lastega, ja mina olen nendega koos töötanud nagu üks nende hulgast. Lapsed kasvasid suureks ja on nüüd nagu üks perekond – koostöö nendega on mulle improvisatsioonis üks peamisi inspiratsiooniallikaid. Mul on ka tihe kontakt uut laadi impromuusikutega teistest Aasia riikidest. Loodan, et see kõik jätkub, niipea kui pandeemia on lõppenud. Mulle on alati meeldinud oma naabritest muusikutega koos improviseerida – kui mõnesid neist nimetada, siis näiteks minuga üheealine Yasuhiro Yoshigaki ja noor saksofonimängija Kei Matsumaru. Ja alati on suurepärane improviseerida koos selliste oma valdkonna teerajajatega nagu tantsija Min Tanaka, luuletaja Gozo Yoshimasu ning muusik Ryuichi Sakamoto – niimoodi tunnen ma ennast täiesti vabana, nii vabana kui üldse võimalik. Sellepärast oli Sakamoto surm mulle suureks kaotuseks.