Revolutsioon ravimiturul! Imeravim ülekaalulistele pöörab dieedituru pea peale. Eestlased tarvitavad seda järjest innukamalt

Kui mees läks oma murega perearstile – tahaks kaalust alla võtta, aga liikuda ei jaksa! –, kirjutas arst talle välja Ozempici retsepti. See on uudne ravim, mille Taani ravimifirma Novo Nordisk töötas algul välja II tüüpi diabeedi raviks. Aga ravimil on ka kõrvalmõju – see aitab kaalust alla võtta.