Kohe näha, et vanad sõbrad - Matt Damon ja Ben Affleck meisterdavad ketsid maailma parimale sportlasele

„The Last Dance’i“ tuules avastatakse kindlasti veel põhjuseid, miks Michael Jordani ajastu NBA ja Chicago Bulls olid nii legendaarsed. Öeldakse ju, et enam ei lase kohtunikud NBAs mängida, profiliiga on pehmeks muutunud. Varem oli väljak ikka nagu gladiaatorite areen, mitte mingi pallimeri. Ka minu jaoks oli NBA kuldaeg nagu räpiski – sorry, sõbrad – 80ndad ja 90ndad ehk siis Jordani aeg.