Äri ühtlustamiseks ja paremateks juhtimisotsusteks on Eestis nüüd väga tõhus broneerimistarkvara

Mis on timedule broneerimissüsteemi kasutamise eelised?

„Timedule on kõrgetasemeline kasutajasõbralik tarkvara, mida ei pea oma arvutisse installeerima, vaid seda saab interneti abil kasutada. Hooldus ja arendus on alati tagatud ning kui rakendusega kohanemisel tekibki mõni küsimus, on meie klienditugi käepärast ja juhendab,“ selgitab Sheverduk, kelle sõnul säästavad nii suured kui ka väikesed ettevõtted timedule rakenduse abil põhitegevuseks sadu töötunde. Mugav on timedule kaasabil teenust pakkuda ning sujuv teenust osta. Ettevõtte juhil omakorda on hiljem lihtne tehtut ja toimunut analüüsida. Samalt platvormilt saab Sheverduki sõnul koordineerida ööpäevaringselt nii oma ettevõtte broneeringuid, tegevuse ajakava ja töögraafikuid kui ka klienditeavet ning -ajalugu.