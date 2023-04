Palk 3000 eurot ja kinnisvara Tallinnas: kutsekooli lõpetanute edulugu algab 19aastaselt

„Kui ma käisin põhikoolis, siis mulle üldse ei sobinud need üldained,“ räägib Richard, kelle õpetajatele jäi silma, et poiss jagab arvutitundides natuke rohkem kui teised. „Tahtsin juba siis ITga tegeleda. Koolis ka õpetajad ütlesid, et võiksin minna kutsekasse ITd õppima.“