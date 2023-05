Lakkad üsna ruttu imestamast, et see, mis tekstis kirjas, on tõepoolest sel moel juhtunudki

„Õudne roheline“, mis kannab tõlgetes kohati neljanda peatüki pealkirja „Kui me lakkame mõistmast maailma“, on Hollandis sündinud ja Tšiilis üles kasvanud Benjamín Labatuti kolmas raamat ja seda on nimetatud ka dokumentaalromaaniks. Dokumentaalsus, olgu see siis tõeline või osavalt rüütatud väljamõeldis, on selles raamatus tõepoolest läbivalt esiplaanil.