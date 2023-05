Nõusoleku küsimine on lihtne ja seksikas! Räägime, kuidas see käib

See on neljas kord, kui näeme. Istume naistuttavaga baarileti ääres, nii poolemeetrise siivsa vahega. Joon pilsnerit, tema kokteili. Õigupoolest väga ei joogi, sest vestlus haarab. Jälle on tore, nagu ka netis tšättides. Jutus tuleb väike paus. Oleme letile naaldunud, käsipõsakil. Ta naeratab. Ma naeratan ka. Mõnus on.