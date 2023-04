POLIITIKARADAR | Kas hotellid lobistavad end maksutõusust välja? Koalitsioon näib siin jätvat taganemisruumi

Riigikogu uus koosseis alles seab end mõnusasti sisse kui uus valitsus juba kleebib marke paksudele ümbrikele eelnõudega. Mõnede asjadega on valitsusel tõesti kiire. Aga küsimus on, kas sama arvab ka riigikogu. Esimeste maksueelnõudega näeme, kui palju ebameeldivat kriitikat koalitsioon kannatada jaksab ja kui kergesti usaldushääletuse teed minnakse. Reitingudki peegeldavad päris hästi praeguseid meeleolusid, ainult et poliitikuid need protsendid muretsema ei pane. Veel.