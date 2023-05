EKSPRESS GRUUSIAS | Eesti ettevõtja Thbilisis: alguses nägime Gruusiat areneva riigina, nüüd on tekkinud lootusetuse tunne

„Tulime siia õigete ootustega, me ei otsinud Gruusiast arenenud Euroopa riiki. Siin käivad asjad ikkagi omamoodi ja tegime otsuse, et meile see sobib,“ ütleb Kokk.

Nüüd kõlab Koka hääles selge pettumus. „Tulles nägime Gruusiat areneva riigina, aga see on muutunud. Päris palju on tekkinud lootusetuse tunnet, sest riigi juhtimine on nagu ta on.“