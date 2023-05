Inimesed minu koolitusel on silmanähtavalt üllatunud, kuid tulevad selle mõttekäikudega avatult kaasa. Pakkusin neile välja mõtte, et seksi planeerimine on vägagi okei, kui suhtes on seks olulisel kohal, aga aega ja jaksu selleks kiire elu sees napib.