Kuraator ja kunstnik Tanel Rander võitleb Berliinis deemonitega

TANEL RANDER: Tema kureeritud EKKM-i kevadnäitus on tõeline tour de force.

Tanel Rander (42) on vabakutseline kuraator ja kunstnik. Tema pani kokku EKKMi selle hooaja avanäituse, mille pealkiri on „Hüvasti, Ida! Hüvasti, Narcissus!“ ja mis lahkab Ida-Euroopa kollektiivset teadvust, mis on justkui kaassõltuvuslikus suhtes nartsissistliku väärkohtlejaga. Näitus jääb avatuks 4. juunini.