Kohus lajatas täiega: advokaat Paul Keres rõõnas peaminister Kaja Kallast

KOSTJA JA HAGEJA: Peaminister Kaja Kallas (paremal) on väga rahul talle õiguse andnud kohtuotsusega.

Kiire taibu ja osava sõnakasutuse poolest tuntud advokaat Paul Keres on harjumatus olukorras. Eelmisel nädalal otsustas Harju maakohus, et Keres rõõnas (s.o süü ülekandmine kolmandale isikule) tahtlikult peaminister Kaja Kallast. Hüvitiseks peab Keres maksma 15 000 eurot.