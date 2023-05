Märt Belkin: miks ma otsustasin enam mitte tropp mees olla ja miks ka sina võiks seda teha

KÕIKE VÕIB: Normaalne on õlut juua, saunas käia, peekonit süüa ja hevi kuulata, kasvõi peedist pesumasinale trumlit ehitada - aga mitte teiste arvelt. Pildil on 2008. aasta Hard Rock Laagri hevifänn.

Sa ei pillu suvaliselt nilbusi, ei topi teistele küsimata kürvapilte, kuulad inimesi, hoolid neist ja nende tunnetest ja mõtled enne, kui ütled? Väga norm! Medalit selle eest ei saa, eks – selle eest ka mitte, kui poes käid ja ei varasta või kui teisi inimesi tülitsedes maha ei löö. Nii on lihtsalt normaalne ja õige käituda, see ei tee teistest paremaks. Aga hea ja mõnus on küll ja inimesed võtavad sind tõsiselt.