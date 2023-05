Parteiaktivistid juhuslikult küüditajate hulka ei sattunud

TOIMIKUD: Aastakümneid tundmatud küüditamisest rääkivad materjalid on nüüd kättesaadavad.

Veebruaris 2020 sai Rahvusarhiiv Rahandusministeeriumilt 24 toimikut. Need kõik sisaldasid dokumente pealkirjaga „Nimestik varale, millele on pandud arest“. Kuupäevaks enamasti 25. märts 1949, märtsiküüditamise päev. Kohaks Harjumaa vallad. Igal sellisel dokumendil on kolme partei- või nõukogude aktivisti nimed, kes kuulusid küüditamise operatiivgruppi ja kelle ülesandeks oli küüditatute vara kirjapanek – selle konfiskeerimine okupatsioonivõimudele. Tänu neile toimikutele sai tõestatud ka Juhan Smuuli ja teiste kirjanike kuulumine küüditamisi läbiviinud operatiivgruppide koosseisu.